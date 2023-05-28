Генменеджер «Ак Барса» о Радулове: «Он интереснее многих молодых»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал переговоры с Александром Радуловым о новом контракте.

— Когда начнете переговоры с Радуловым?

— Они уже идут. Пока проблем нет. Нужно чтобы все плюсы и минусы сошлись.

— То есть вопрос в деньгах?

— И в сроке, и в деньгах. Но диалог есть.

— Какой оптимальный срок для Радулова?

— Плюс год или два. Почему нет? Вы же сами видели его тренировки. Семь потов с него сходит. Это пример молодым, как нужно разминаться и готовиться. Он в своем возрасте так работает, что интереснее многих молодых. Его подход продлевает ему хоккейную жизнь. Есть еще потенциал.

В прошедшем сезоне 36-летний нападающий набрал 57 (25+32) очков в 62 матчах регулярного сезона КХЛ. В плей-офф на его счету 19 (10+9) в 24 играх плей-офф.

Полностью интервью Марата Валиуллина читайте на сайте «СЭ».