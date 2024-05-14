Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин прокомментировал назначение Гатиятулина на пост главного тренера

Сегодня, 11:23
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин отреагировал на назначение Анвара Гатиятулина на пост главного тренера. Соглашение со специалистом подписано на два года.
«Мы давно следили за работой Анвара Рафаиловича в других клубах, он не первый год был в сфере наших интересов. Но ранее не было возможности пригласить его в наш клуб из-за контрактных обязательств перед другими клубами. Это очень хороший тренер, прошедший все ступени развития — от детской школы до сборной России. Он работал в хороших клубах с игроками разного уровня и не стоит на месте — все еще развивается и обучается», — цитирует Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».
Он добавил, что во время переговоров руководство команды пришло к выводу, что системный подход Гатиятулина подходит «Ак Барсу».
«Мы рассчитываем на преемственность основных идей «Ак Барса» и «Татнефти» — работоспособности, сплоченности, стабильности, грамотной игры и высоких результатов. Считаем, что этому помогут хорошие отношения Анвара Рафаиловича и Зинэтулы Хайдяровича», — добавил Валиуллин.
Последним место работы 48-летнего тренера был «Трактор». Челябинцы отправили его в отставку в октябре 2023 года.
«Ак Барс» в сезоне КХЛ-2023/24 проиграл «Автомобилисту» (1-4) в первом раунде Кубка Гагарина. После этого главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов объявил, что покинет свой пост.