Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:38

Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин рассказал о готовности команды к финальной серии плей-офф КХЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что игроки казанской команды успели отдохнуть и эмоционально подготовиться к финальной серии плей-офф КХЛ с ЦСКА.

«Было время у нас отдохнуть, порядка недели. Ребята привели себя в порядок и в эмоциональном плане, с семьями побыли и сейчас полностью готовы. Конечно, когда дольше отдыхаешь, это из игрового ритма выбивает, но, я думаю, здесь один-два дня ничего не решают», — приводит ТАСС слова Валиуллина.

Финальная серия Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА стартует 17 апреля. Первый матч пройдет в Казани.

Источник: https://tass.ru/sport/17535989
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
1
0
Читайте также
Медведева обвиняют в нечестной игре. Есть ли для этого основания?
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Тупик рака: ученые описали способы предотвращения развития метастазов
Валютные инновации: какие страны начали избавляться от доллара
На Украине обвинили Меркель в невступлении страны в НАТО
Радоница и Антипасха: что можно и нельзя делать, когда поминать усопших
Популярное видео
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина, финал-2023: «Ак Барс» — ЦСКА
В «Ак Барсе» хотят, чтобы Билялетдинов остался главным тренером команды
Будет ли в финале скучный хоккей?
Бабаев: «В этом году я не ставил, что ЦСКА дойдет до финала»
Билялетдинов о финале Кубка Гагарина: «У ЦСКА были затяжные серии? Сейчас это уже не имеет значения»
Шипачев: «ЦСКА считают фаворитом финала Кубка Гагарина? В «Ак Барсе» на это не обращают внимания»
Казанский: «В финале Кубка Гагарина с точки зрения тренерского опыта отдал бы предпочтение «Ак Барсу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Ак Барсе» хотят, чтобы Билялетдинов остался главным тренером команды

В «Ак Барсе» заявили о намерении оставить форварда Воронкова в клубе