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Сегодня, 12:38

Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин считает правильным решением приглашение Знарка в клуб

Алина Савинова
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Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о приглашении Олега Знарка на пост главного тренера команды перед началом нынешнего сезона КХЛ.

«Это было неожиданное решение для всех, и, как мы говорим, он ушел на хорошей ноте. Получилось так, как получилось. Что касается причин, то где-то нам не везло, и я считаю, что это не только его ошибка, а наша общая: и игроков, и менеджемента. Где-то каждый недоработал.

Мы считаем, что пригласить Знарка было правильным решением. Немного не получилось в плане везения, каких-то вещей, потом приняли такое решение. Что касается разговоров про кланы, вы же видите, как общаются Вадим Шипачев, Александр Радулов, играют в одном звене, общаются на льду. Думаю, это просто придуманная история", — приводит ТАСС слова Валиуллина.

Знарок пришел в «Ак Барс» летом 2022 года. 2 декабря клуб объявил об отставке специалиста. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера казанской команды является Юрий Бабенко.

«Ак Барс» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков в 42 играх.

Источник: https://tass.ru/sport/16683945
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Олег Знарок
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