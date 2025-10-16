Видео
16 октября, 14:01

Генменеджер «Амура» Филимонов прокомментировал решение Ли покинуть клуб

Генеральный менеджер «Амура» Олег Филимонов высказался о расторжение контракта с защитником Кэмероном Ли.

Игрок запросил обмен из клуба, так как перестал попадать в состав по решению тренерского штаба.

«Мы на протяжении определенного времени совместно с агентом игрока пытались совершить взаимовыгодный обмен, но подходящих вариантов на рынке не нашли. Поэтому, учитывая заслуги Кэма перед нашим клубом в предыдущих сезонах, было принято решение пойти навстречу игроку и расторгнуть контракт по соглашению сторон. Так он быстрее сможет найти себе новую команду и продолжить карьеру. Мы благодарим Кэма за честную работу и яркие моменты в «Амуре», желаем ему только успехов», — приводит слова Филимонова пресс-служба клуба.

Ли выступал за хабаровскую команду с 2022 года. За это время он сыграл 155 матчей, забросил 11 шайб и отдал 42 голевые передачи.

