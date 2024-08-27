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Сегодня, 12:15

Генменеджер «Авангарда» рассказал, мог ли клуб подписать статусного легионера этим летом

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Михаил Зислис
Обозреватель
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, мог ли омский клуб приобрести в это межсезонье звездного легионера.

— Болельщики ждут, что «Авангард» обязательно должен подписать еще одного легионера. Был какой-то статусный иностранец, про которого можно было бы сказать «вау»?

—  Вариант был. С этим игроком Сергей Звягин лично встречался в Северной Америке. В итоге он просто не захотел ехать в Россию.

— Это игрок уровня топ-3 нападения?

— Да. При этом этот хоккеист не на сходе. Просто ему гораздо комфортнее в Северной Америке. У него большая семья.

— Правда, что Линден Вей помог привезти в Омск Даррена Дитца?

— Отчасти благодаря ему узнали, что у Дитца проблемы в ЦСКА. Причем на тот момент нигде не было официальной информации о том, что с Дарреном расстаются или собираются менять.

— Вам не грустно, когда такие игроки, как Комтуа, сразу говорят, что не поедут на Урал или в Сибирь? Насколько тяжело привезти в Омск качественного легионера?

— Конечно, мы сталкиваемся с этими реалиями. В основном все натыкается на отсутствие английских школ для детей и другие бытовые моменты. При равных финансовых предложениях нам предпочитают другие клубы. Сейчас ведь и нет таких иностранцев, кроме Маклауда, которых ты можешь привезти и сказать, что они стопроцентно заиграют. Всегда есть риски.

В этом году было проще вести переговоры и комплектоваться. Мы еще зимой начали общаться с агентами на тему перспективного сотрудничества. Уже в мае мы практически закрыли процесс комплектования.

Владимир Ткачев, Антон Курьянов и&nbsp;Конор Макдэвид. «Заменить Ткачева некем, Макдэвид к нам не приедет». Курьянов — про травмы звезд «Авангарда», новичков и зарплату Грицюка

Антон Курьянов
КХЛ
ХК Авангард
0
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