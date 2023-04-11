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Сегодня, 11:55

Генменеджер «Авангарда» Хабибулин рассказал, что клуб ищет ему замену

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин рассказал, кого клуб рассматривал ему на замену.

«Работа ведется. Обсуждалась кандидатура Вайсфельда. К сожалению, не знаю, чем эта вся история закончилась. В том, что я не останусь на следующий сезон, нет ничего удивительного. Когда приходил на должность, то была оговорка, что я прихожу временно и помогаю сформировать команду на следующий сезон. Чисто физически не могу проводить подавляющую часть времени в Омске и исполнять обязанности генерального менеджера. У нас был разговор с Крыловым, что пока идет трансферная кампания, то ею будем заниматься я и сотрудник клуба Евгений Забуга», — сказал Хабибулин на пресс-конференции.

«Авангард» дошел до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором уступил в серии «Ак Барсу» (1-4).

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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