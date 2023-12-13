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Сегодня, 16:30

Антон Курьянов: «Одна фраза в интервью Еронко меня рассмешила»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал «СЭ» о том, как отреагировал на слова бывшего сотрудника клуба Игоря Еронко.

— Вы наверняка ознакомились с интервью бывшего сотрудника «Авангарда» Игоря Еронко в «СЭ». Что-то удивило или задело?

— Я могу посидеть посидеть и пообсуждать, и с вами в том числе, если есть какие-то обоснованные претензии. Это спортивная часть, где мы вместе понимаем, о чем говорим. Но выносить некоторые вещи, которые происходили за закрытыми дверями... Их даже обсуждать не нужно. Там был и Крылов задет, и его семья. Для меня это не совсем понятно. Единственное, что меня больше всего рассмешило, — фраза Игоря о том, что он зарубался с Крыловым. Интересно, когда и где?

— Не было такого?

— Я видел трех человек, которые это делали, — Евгений Хацей, Забуга и Вячеслав Ренев. Кто-то из них, может, даже в ущерб себе. Но они так могли — спорить и доказывать свою точку зрения. Это я видел.

Михаил Кравец. «Паники в «Авангарде» не было. Мы не искали замену Кравцу». Интервью генменджера клуба Курьянова

Антон Курьянов
Хоккей
ХК Авангард
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