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Сегодня, 15:37

Генменеджер «Авангарда» Курьянов прокомментировал отношения клуба с представителями Мирошниченко

Алина Савинова
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал о взаимоотношениях клуба с представителями нападающего Ивана Мирошниченко.

«Мы еще в феврале предлагали Мирошниченко переподписать контракт. Был предварительный разговор с его папой. Несмотря на то что даже по текущему контракту Ваня получал очень и очень немаленькие деньги для своего возраста, был самым высокооплачиваемым игроком нашей молодежки, та сторона отказалась от переговоров. У нас действительно была договоренность о том, что мы отпускаем его в последний год контракта, если будет желание попробовать себя в НХЛ. Отношения у нас остались рабочие, никаких проблем. Мы не стали удерживать игрока и пошли ему навстречу. А до этого с первых дней болезни Вани взяли на себя все расходы по его лечению и восстановлению. Рады, что он вернулся на лед. В данной истории, мне кажется, вопросов к нам быть не может», — приводит «Чемпионат» слова Курьянова.

1 мая стало известно о том, что «Авангард» и Мирошниченко расторгли контракт по взаимному согласию сторон. 19-летний форвард был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ в 2022 году под общим 20-м номером.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5088091-genmenedzher-avangarda-prokommentiroval-otnosheniya-kluba-s-predstavitelyami-miroshnichenko.html
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Иван Мирошниченко
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