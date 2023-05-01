Генменеджер «Авангарда» Курьянов прокомментировал отношения клуба с представителями Мирошниченко

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал о взаимоотношениях клуба с представителями нападающего Ивана Мирошниченко.

«Мы еще в феврале предлагали Мирошниченко переподписать контракт. Был предварительный разговор с его папой. Несмотря на то что даже по текущему контракту Ваня получал очень и очень немаленькие деньги для своего возраста, был самым высокооплачиваемым игроком нашей молодежки, та сторона отказалась от переговоров. У нас действительно была договоренность о том, что мы отпускаем его в последний год контракта, если будет желание попробовать себя в НХЛ. Отношения у нас остались рабочие, никаких проблем. Мы не стали удерживать игрока и пошли ему навстречу. А до этого с первых дней болезни Вани взяли на себя все расходы по его лечению и восстановлению. Рады, что он вернулся на лед. В данной истории, мне кажется, вопросов к нам быть не может», — приводит «Чемпионат» слова Курьянова.

1 мая стало известно о том, что «Авангард» и Мирошниченко расторгли контракт по взаимному согласию сторон. 19-летний форвард был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ в 2022 году под общим 20-м номером.