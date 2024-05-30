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Сегодня, 10:06

Генменеджер «Авангарда» Курьянов войдет в тренерский штаб

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов войдет в тренерский штаб команды, сообщается на официальном сайте клуба.

Курьянов будет отвечать за работу с нападающими, а также за большинство.

«Со стороны тренерского штаба я вижу только плюсы от возвращения Антона Алексеевича в наш коллектив. Мы все время были на связи как по ходу сезона, так и во время плей-офф, его видение, умения, советы очень помогали команде. Курьянова знают и уважают игроки, его опыт как хоккеиста и тренера максимально востребован. Когда хоккеисты понимают, что предлагаемое тренером реально работает, — они доверяют, и вот тогда создается та самая «химия» в раздевалке и на скамейке запасных. Не сомневаюсь, что Курьянов усилит тренерский штаб «Авангарда», — сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.

Курьянов стал главным тренером «Авангарда» в апреле 2023 года. С мая 2021 года он был ответственным за нападение и большинство.

Источник: https://www.hawk.ru/news/52351/
Антон Курьянов
КХЛ
ХК Авангард
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