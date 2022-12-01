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Сегодня, 10:24

Генменеджер «Авангарда»: «Пытаемся сделать костяк команды, который бы остался в Омске на следующий год»

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин рассказал о формировании состава на следующий сезон.

«По поводу стабильности состава мы пытаемся в этом плане сейчас работать. Поэтому я думаю, мы сделаем определенные шаги для того, чтобы по крайней мере в течение сезона сделать костяк команды, который бы остался в Омске на следующий год.

В плане селекции есть какие-то моменты, мы пытаемся усилиться, найти какие-то варианты для глубины состава исходя из тех возможностей, которые у нас есть, и учитывая потолок зарплат", — приводит слова Хабибулина ТАСС.

«Авангард» на данный момент занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 43 очка в 36 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/16471127
КХЛ
ХК Авангард
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