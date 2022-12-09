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Сегодня, 00:15

Генменеджер «Авангарда» рассказал, как идет поиск нового вратаря

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин рассказал «СЭ» о том, возможно ли подписание нового голкипера до конца трансферного дедлайна.

— У вас сейчас остались варианты с вратарем? К вам активно отправляют Евгения Аликина.

— Отправлять можно кого угодно. У человека есть действующий контракт. Весной он заканчивается, и Аликин становится неограниченно свободным агентом. Тем более Хабаровск борется за место в плей-офф. «Амур» давно там не был, и сейчас у них есть реальные шансы с учетом того, что они разыграют целых 20 очков в матчах с «Адмиралом». Это очень-очень сложный вопрос.

Да, у нас была попытка, был диалог. Только кто будет отпускать своего первого номера в такой ситуации? Мы пытаемся и ищем варианты, потому что Стас Галимов получил травму. Но вы и сами знаете, что рынок пуст. Если нам удастся найти хотя бы второго вратаря, то это будет очень неплохо. Однако я не могу сказать: «Вот я пришел и точно найду вратаря». Это крайне тяжело.

На импортном рынке практически никого нет. Нам постоянно предлагают каких-то непонятных ребят из ист-коста, из чемпионата Словакии. Но, опять же, это большой риск. Чем они могут нам помочь? Я не знаю. С учетом нынешней политической ситуации смысла искать вратарей в Финляндии и Швеции просто нет.

Рашид Хабибулин и&nbsp;Александр Крылов. «Когда проигрываем, на глаза Крылову лучше не попадаться». Интервью нового генменеджера «Авангарда»
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