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Сегодня, 12:12

Генменеджер «Авангарда» рассказал о будущем Толчинского и Ткачева

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин высказался о будущем нападающих команды Сергея Толчинского и Владимира Ткачева.

«Все клиенты Шуми Бабаева – лидеры команды. У Толчинского и Ткачева статус неограниченного свободных агентов – они сами вправе определять свою судьбу. Общался и Сергеем, и с Володей, и с Шуми. У нас есть диалог, но пока мы не пришли к какому-то консенсусу.

Потолок есть потолок. Вы должны прекрасно понимать, что они стоят больших денег. Можно подписать этих ребят, но что останется на остальную команду? Надеюсь, что мы сохраним их. Но что-то говорить преждевременно», – сказал Хабибулин на пресс-конференции.

В сезоне-2022/23 Толчинский провел 82 матча за омичей и набрал 63 (21+42) очка. В активе Ткачева 73 (26+47) очка в 78 играх.

Сергей Толчинский
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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