Генменеджер «Авангарда» Сопин — о подписании Костина: «Он способен действовать в любой роли»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал подписание контракта с нападающим Климом Костиным.

«Мы рады, что Клим снова будет выступать в составе «ястребов». Понятно, что с момента нашего первого предложения прошло много времени, поэтому необходимо было заново проговаривать все условия. Костин знаком с требованиями североамериканских специалистов, имеет успешный опыт игры в КХЛ, способен действовать в любой роли. Сегодня он проведет первую тренировку, а завтра отправится на дальневосточный выезд с командой», — приводит слова Сопина пресс-служба клуба.

Соглашение 26-летнего форварда рассчитано до конца сезона-2025/26. В прошлом сезоне россиянин выступал за «Сан-Хосе», на его счету 1 гол и 6 результативных передач в 35 матчах. Всего в НХЛ он провел 202 игры и набрал 58 (28+30) очков. Помимо «Шаркс», в НХЛ он играл за «Сент-Луис», «Эдмонтон» и «Детройт».

За «Авангард» Костин ранее выступал в сезоне-2020/21 и стал обладателем Кубка Гагарина.