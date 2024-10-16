Генменеджер «Динамо» Сопин прокомментировал информацию об отъезде Рябкина в Америку

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин в беседе с корреспондентом «СЭ» опроверг информацию о том, что нападающий Иван Рябкин в ближайшее время продолжит карьеру в клубе USHL «Маскегон Ламберджекс».

— На данный момент Иван находится в составе команды «Динамо» Санкт-Петербург. Буквально 15 минут назад он прибыл в расположение нашего фарм-клуба. Он уже заселился в гостиницу, переговорил с тренерским штабом и готовится к утренней тренировке.

Мы связались с его агентом Глебом Чистяковым. Он сказал, что планов по отъезду в Америку у них нет. Как я понял из пресс-релиза «Маскегона», команда освободила легионерское место под Рябкина. Плюс в нем указано, что они ждут его у себя в течение нескольких недель после турнира сборных. Однако пока Иван находится в расположении «Динамо».

Тяжело сказать, что будет ночью. От американского агента Ивана Макса Моливера не было просьб отпустить его клиента в Америку. На нас никто не выходил с предложениями о расторжении контракта.

17-летний Рябкин является воспитанником бело-голубых. В текщем сезоне на его счету 2 матча в КХЛ без набранных очков.