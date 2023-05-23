Генменеджер «Лады» Якубов объяснил назначение Браташа главным тренером

Генеральный менеджер тольяттинского клуба Рафик Якубов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему специалист ФХР Олег Браташ назначен главным тренером команды.

— Какой будет «Лада»?

— У нас будет кусачая команда. Конечно, в первый год опыта будет не хватать, но за «Ладу» точно не будет стыдно.

— У вас практически с нуля формируется команда. Как вы понимаете, кого нужно оставлять, а кого нет?

— Мы ведь разговариваем по этому поводу. С Валерием Беловым была связь, да и вообще, не все ведь взяли и ушли. Мы для себя определили ряд игроков, которым надо дать шанс проявить себя в КХЛ.

— Почему Браташ?

— Мы приняли такое решение. Он никогда не работал главным тренером в КХЛ, но прошел школу в олимпийской сборной, поработал с Кудашовым в хорошей команде.

— Мне казалось, что в первый год вам нужно быть стильной командой, например, как «Адмирал». А Браташ ведь не работал до этого.

— Перед назначением я спрашивал о видении и стиле хоккея Браташа у ребят, которые с ним работали. Мне его стиль показался интересным, можно в чем-то даже с Ларионовым сравнить. Поживем — увидим.

13 апреля «Лада» была включена в состав участников ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/24. До этого тольяттинцы провели 5 сезонов в ВХЛ.

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