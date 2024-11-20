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Сегодня, 11:15

Меркулов: «Внутри «Сибири» нет тряски. Мы внесли корректировки в работу тренерского штаба»

Иван Богун
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал, возможны ли перестановки в тренерском штабе команды.

— Вы один из тех менеджеров, которые постоянно находятся с командой. Чувствуете ли, что сейчас коллектив трясет?

— Внутри команды нет никакой тряски. Все спокойно. Все все прекрасно понимают. Никто не расстраивается и не расслабляется. Равнодушных в команде точно нет. Работаем дальше. Будем правильно работать — результат придет.

— В КХЛ частенько команды перекраивают тренерский штаб во время неудачных серий. Планируются ли у вас перестановки?

— Время покажет. Все будет зависеть от результатов. Мы внесли корректировки в работу тренерского штаба — это наши внутренние моменты. Речь идет не о перераспределении обязанностей и зон ответственности внутри него. Просто мы попросили тренеров обратить внимание на определенные моменты и кое-что поменять.

Хоккеисты &laquo;Сибири&raquo; перед матчем со&nbsp;СКА (0:1). «Сибирь» снова настиг кризис. Будут ли обмены и изменения в тренерском штабе?

После 25 матчей «Сибирь» с 23 очками занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ.

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
Виктор Меркулов

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