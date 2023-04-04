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Сегодня, 16:35

Генменеджер «Сибири» Фастовский прокомментировал заполняемость новой арены

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Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский оценил посещаемость игр команды.

«Мы довольны посещаемостью в нынешнем сезоне. Надеемся, что наша новая арена будет всегда заполняться», — приводит Metaratings.ru слова Фастовского.

«Сибирь Арена», на которой новосибирцы будут выступать в следующем сезоне, вмещает 10 500 болельщиков. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/23 средняя аудитория клуба составила 5403 зрителя — из-за реконструкции Ледового дворца «Сибирь» его вместимость была уменьшена с 7420 мест до 6055.

Источник: https://metaratings.ru/news/genmenedzher-sibiri-fastovskii-nadeemsya-chto-nasha-novaya-arena-budet-vsegda-zapolnyatsya-240667/
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