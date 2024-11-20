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Сегодня, 11:00

Меркулов: «Сибирь» не выставляла на обмен Андреоффа, по Дубакину рассмотрим предложения»

Иван Богун
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов в комментарии «СЭ» рассказал, планирует ли клуб обменивать нападающих Энди Андреоффа, Сергея Дубакина и Дмитрия Овчинникова.

— Агентство, которое ведет дела Сергея Дубакина, в своих ресурсах утверждает, что ведет поиски нового клуба для него.

— К нам действительно периодически обращаются разные клубы по Сергею. В свою очередь мы прекрасно понимаем, что ему нужно играть больше. Сейчас Дубакин в таком возрасте, в котором очень хочется играть в хоккей.

Если по нему появится какое-то достойное предложение, то переход состоится. На сегодняшний день он полноценный игрок нашей команды, на которого мы рассчитываем.

— Готовы ли вы торговать Дмитрием Овчинниковым, который не сумел стать твердым игроком основы?

— По Дмитрию немного другая история. На него спрос меньше, чем на Дубакина. Если появится какой-то интересный вариант, то тоже не видим смысла мариновать парня.

— Слухи об обмене Энди Андреоффа зашли так далеко, что их на пресс-конференции пришлось комментировать Андрею Разину, к которому его отправляли некоторые каналы.

— Не знаю, какая информация доходит до Андрея Разина. Мы с «Металлургом» не обсуждали возможный обмен Энди. Сложно комментировать то, о чем они говорят между собой.

«Сибирь» не выставляла Андреоффа на обмен. Мы верим, что Энди найдет свою игру. Тем более, что в прошлом сезоне у него была похожая ситуация, когда он тоже не мог реализовать свой потенциал в начале регулярки. Цифры прошлого сезона подтверждают, что он может давать результат на уровне КХЛ.

Аналогичная ситуация у большинства наших нападающих. Если вы помните, то за последние четыре игры они не забросили ни одной шайбы. Думаю, что это какая-то общая тенденция. Не идет не только у Андреоффа. Надеюсь, в ближайшее время он докажет, что многие на счет него ошибались.

 
Хоккеисты &laquo;Сибири&raquo; перед матчем со&nbsp;СКА (0:1). «Сибирь» снова настиг кризис. Будут ли обмены и изменения в тренерском штабе?

После 25 матчей «Сибирь» с 23 очками занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ.

 

Хоккей
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ХК Сибирь
Виктор Меркулов
Энди Андреофф

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