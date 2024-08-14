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Генменеджер «Сибири» Меркулов: «На сегодняшний день команда укомплектована»

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Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов в интервью «СЭ» поделился планами команды на сезон-2024/25.

— «Сибирь» планирует играть в атакующий хоккей. Но при этом состав собрался довольно возрастной. Не противоречит ли это яркому атакующему хоккею?

— Не возрастной, а опытный. Что, мы ребят в 33 года уже называем старыми? У нас, конечно, есть и постарше: Сергей Сергеевич Широков. Но он парень заслуженный, опытный как раз. Думаю, поможет не только в раздевалке, но и на льду своим примером. Тем более работает он не хуже, чем молодые. Такие примеры в раздевалке, в коллективе в принципе нужны, чтобы за ним все тянулись.

— Не случится ли у Энди Андреоффа синдром второго сезона?

— Насколько я помню, первая половина прошлого сезона у него не задалась. Но потом-то он себя проявил и показал как настоящий лидер, бомбардир команды. Думаю, синдрома второго сезона не будет с учетом его возраста и опыта. Про синдром второго сезона больше надо Вове Михалеву переживать, чем Энди. У Энди, я думаю, все будет в порядке. Он уже, наоборот, адаптировался и покажет себя лучшего с самого начала сезона.

— Насколько сейчас команда укомплектована?

— О процентах каких-то говорить не стоит, на сегодняшний день команда укомплектована. Да, какие-то изменения возможны. Момент комплектования никогда не останавливается, только после 27 декабря. Если будут какие-то интересные варианты, будем пытаться их реализовать. Конечно, может быть, мы немножко стеснены в финансах, но надо двигаться, думать, маневрировать.

— Почему ситуация с Шашковым разрешилась не в пользу «Сибири»?

— То, что Шашков не подписал контракт, это не в его пользу. У нас все в порядке, команда вышла на лед, тренируется. Назвать это огромной потерей я не могу. Да, в прошлом сезоне он себя хорошо проявил. Мы ценим всех ребят независимо от того, воспитанник или нет. Воспитанник — это, наоборот, дополнительная нагрузка для тебя, ответственность. Ты постоянно играешь перед болельщиками в родном городе. А здесь ситуация достаточно простая: клуб сделал все возможное, чтобы его сохранить. Шашкову было сделано улучшенное предложение, но игрок неоднократно говорил, что хочет перейти в другой клуб. Мы не будем препятствовать. После этого он мне ни разу не позвонил, не сказал, что мнение поменялось или еще что-то. Я не считаю, что мы для клуба сделали плохо. Мы сделали игроку хорошо, дали ему возможность себя реализовать, как он и просил. Но что-то не получилось.

(Екатерина Василевич)

ХК Сибирь
Виктор Меркулов
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