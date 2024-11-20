Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:14

Генменеджер «Сибири» рассказал о состоянии здоровья Бека и Красоткина

Иван Богун
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов в комментарии «СЭ» рассказал, близки ли к возвращению на лед вратарь Антон Красоткин и нападающий Тэйлор Бек.

— Какова сейчас ситуация с Антоном Красоткиным? Слухи об интересе «Сибири» к Дмитрию Лозебникову наталкивают на то, что он выбыл на достаточно долгий срок.

— С Красоткиным все в порядке. Дали Антону немного передохнуть. У него были определенные вопросы. Сейчас он полноценно занимается на льду и отправляется на выезд вместе с командой. Если говорить про Лозебникова, то посмотрим. Загадывать ничего не будем.

— Поехал ли с командой на выезд Бек, пропустивший последние матчи из-за травмы?

— Тэйлор пришел в себя. С ним тоже все в порядке. Последние несколько дней он провел в основной группе. Думаю, в ближайшие дни вы увидите его на площадке.

После 25 матчей «Сибирь» с 23 очками занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ.

Антон Красоткин
Тэйлор Бек
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
Виктор Меркулов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 января
ФСБ задержала готовящего теракт в Калининграде гражданина Германии
Гол Файзуллаева принес Узбекистану победу над КНДР в отборе ЧМ-2026
Праздник спорта и красоты. В Катаре стартует «Кубок &quot;Небесная грация&quot;»
Спасибо, Сирия, что заставила играть сборную России. Но нам нужны другие соперники. Что произошло на Сталинград-арене в Волгограде
Зеленский заявил о грядущем поражении Украины без помощи США
Сегодня
Вчера
Неделя