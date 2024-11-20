Генменеджер «Сибири» рассказал о состоянии здоровья Бека и Красоткина

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов в комментарии «СЭ» рассказал, близки ли к возвращению на лед вратарь Антон Красоткин и нападающий Тэйлор Бек.

— Какова сейчас ситуация с Антоном Красоткиным? Слухи об интересе «Сибири» к Дмитрию Лозебникову наталкивают на то, что он выбыл на достаточно долгий срок.

— С Красоткиным все в порядке. Дали Антону немного передохнуть. У него были определенные вопросы. Сейчас он полноценно занимается на льду и отправляется на выезд вместе с командой. Если говорить про Лозебникова, то посмотрим. Загадывать ничего не будем.

— Поехал ли с командой на выезд Бек, пропустивший последние матчи из-за травмы?

— Тэйлор пришел в себя. С ним тоже все в порядке. Последние несколько дней он провел в основной группе. Думаю, в ближайшие дни вы увидите его на площадке.

После 25 матчей «Сибирь» с 23 очками занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ.