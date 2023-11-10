Генменеджер «Торпедо» Гафуров ответил, планирует ли клуб пригласить защитника «Сан-Хосе» Охотюка

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в эксклюзивном интервью «СЭ» ответил на вопросы про комплектование команды.

— Будете усиливаться перед дедлайном?

— Как всегда. Конечно, хочется усилиться.

— Что с Охотюком?

— Наверное, сейчас нет смысла говорить о его приглашении, он сыграл три матча за «Сан-Хосе».

— Почему вам стал не нужен Дарьин?

— Он классный игрок, но проиграл у нас конкуренцию. Не сомневаюсь, что при правильном подходе он может вырасти в хоккеиста уровня Жафярова. Саша получал у нас достаточное количество шансов. Зачем нам держать в фарм-клубе игрока, который потенциально может принести пользу в КХЛ? Мы же получили Кирсанова. Опять же — Дарьин играет на «Западе» против наших конкурентов, осложняет им жизнь.

Что нам скажет Шуми Бабаев, если Дарьин заиграет в «Витязе»? В следующий раз он спокойно приведет к нам игроков, потому что будет знать, что их не будут держать до последнего.