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Сегодня, 15:12

Гафуров: «На игрока уровня Толчинского «Торпедо» с финансовой стороны может претендовать»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров высказался о возможном подписании форварда «Авангарда» Сергея Толчинского и продлении контракта с нападающим Алексеем Кручининым.

«На игрока уровня Сергея Толчинского «Торпедо» с финансовой стороны может претендовать, это реально. Вопрос в другом: если ли в этом необходимость? По Алексею Кручинину будем общаться по завершении сезона», — сказал Максим Гафуров в эфире «СЭ».

В сезоне-2022/23 28-летний Толчинский набрал 46 (14+32) очков в 53 матчах за «Авангард».

31-летний Кручинин в нынешнем сезоне провел за «Торпедо» 58 матчей и набрал 52 (15+37) очка.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 82 очка в 59 матчах.

Алексей Кручинин
Сергей Толчинский
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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