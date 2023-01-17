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Сегодня, 16:00

Генменеджер «Витязя» Варицкий объяснил, почему клуб не подписал контракт с Шумаковым

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий в интервью «СЭ» рассказал, как вел переговоры с нападающим Сергеем Шумаковым, который в итоге продолжил карьеру в «Тракторе», а потом в минском «Динамо».

— Долго вели переговоры с Шумаковым. Сейчас чувствуете, что правильно поступили и не стали настаивать?

— Всему свое время. Я думаю, когда мы предлагали ему контракт в сентябре, это было бы нормально и для него, и для нас. Он бы нашел свое место в составе. А когда ты полгода пропустил, все игроки на ходу, то тяжело входить и показать какой-то уровень, если ты не мегазвезда. Я уверен, и ему нужно было принимать решение. Не важно, с нашей командой или другой, но затягивать ему было нельзя. Время показало, что он действительно затянул, и отсюда такой результат.

— Я знаю, что после разрыва с «Трактором» к вам обращались, но вы четко сказали «нет».

— Мы сказали еще в сентябре, когда нам отказали, что второго предложения не будет. Здесь все прозрачно. Были честными друг перед другом.

Полное интервью с Варицким можно прочитать здесь.

Сергей Шумаков
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
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