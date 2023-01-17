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Сегодня, 16:30

Генменеджер «Витязя» Варицкий объяснил прогресс российских форвардов подмосковной команды

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий в интервью «СЭ» выразил мнение, почему нападающие Степан Старков, Александр Яремчук и Кирилл Рассказов демонстрируют лучшую игру в карьере.

— Чем можете объяснить всплеск Старкова, Яремчука, Рассказова?

— Всплеска нет. Просто ребята созрели, находятся в хорошем игровом возрасте. Где-то они пересидели, а затем нашли свою команду, скорее всего. Вышли на ведущие роли у нас. Я всегда говорил, что мы будем помогать игрокам, главное, чтобы от них была обратная реакция.

Полное интервью с Варицким можно прочитать здесь.

Кирилл Рассказов
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
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