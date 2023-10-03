Генменеджер «Витязя» заявил, что клуб не увольнял тренера — он сам подал в отставку

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал увольнение главного тренера Александра Завьялова.

— Как мы и ожидали летом, вы сделали неправильный выбор, и при Александре Завьялове «Витязь» на последнем месте. Его громят 7:0, 9:1. Тренер не доработал даже до начала октября. Сейчас признаете, что ошиблись с назначением?

— Раз результат отрицательный, значит, произошли ошибки.

— Он сам ушел или вы его попросили?

— Александр Васильевич утром выступил на собрании перед командой и принял решение покинуть команду, подав в отставку. Руководство клуба ее приняло. Еще раз повторюсь, официально «Витязь» не увольнял Завьялова.

— Для вас это стало неожиданностью?

— В какой-то мере да. Мы все вместе хотели исправить ситуацию, помогали ему. Наверное, с его стороны это было мужественно — набраться смелости и объявить об этом решении. Могу только поблагодарить его за совместную работу.

— При всех претензиях к Завьялову он оказался в тяжелом положении. Много травмированных. Тот же Уилсон вылетел на предсезонке. Понимаете, в чем суть проблем нынешнего «Витязя»?

— Одной проблемы, наверное, нет. Тут целый комплекс. Наверное, главная — это травмы ключевых игроков, как вы и сказали. Они начали вылетать один за одним. Причем это повреждения не из-за проблем в подготовке, а травмы механического характера — это серьезные переломы. Как есть. Будем выбираться из этой ситуации.