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Сегодня, 23:00

Генменеджер «Витязя» заявил, что клуб не увольнял тренера — он сам подал в отставку

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал увольнение главного тренера Александра Завьялова.

— Как мы и ожидали летом, вы сделали неправильный выбор, и при Александре Завьялове «Витязь» на последнем месте. Его громят 7:0, 9:1. Тренер не доработал даже до начала октября. Сейчас признаете, что ошиблись с назначением?

— Раз результат отрицательный, значит, произошли ошибки.

— Он сам ушел или вы его попросили?

— Александр Васильевич утром выступил на собрании перед командой и принял решение покинуть команду, подав в отставку. Руководство клуба ее приняло. Еще раз повторюсь, официально «Витязь» не увольнял Завьялова.

— Для вас это стало неожиданностью?

— В какой-то мере да. Мы все вместе хотели исправить ситуацию, помогали ему. Наверное, с его стороны это было мужественно — набраться смелости и объявить об этом решении. Могу только поблагодарить его за совместную работу.

— При всех претензиях к Завьялову он оказался в тяжелом положении. Много травмированных. Тот же Уилсон вылетел на предсезонке. Понимаете, в чем суть проблем нынешнего «Витязя»?

— Одной проблемы, наверное, нет. Тут целый комплекс. Наверное, главная — это травмы ключевых игроков, как вы и сказали. Они начали вылетать один за одним. Причем это повреждения не из-за проблем в подготовке, а травмы механического характера — это серьезные переломы. Как есть. Будем выбираться из этой ситуации.

Генеральный менеджер &laquo;Витязя&raquo; Игорь Варицкий. Генменеджер «Витязя»: «Мы не увольняли тренера, он сам ушел»

Хоккей
ХК Витязь
Александр Завьялов
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