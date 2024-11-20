Ушаков считает, что только чудо поможет «Амуру» обыграть «Спартак»

Хоккейный агент и бывший вратарь московского «Спартака» Геннадий Ушаков заявил, что в матче FONBET чемпионата КХЛ против красно-белых у «Амура» нет шансов прервать 13-матчевую серию поражений.

«Амуру» ничего не нужно делать, чтобы обыграть «Спартак». Это красно-белым нужно сделать так, чтобы «тигры» победили. Если «Спартак» начнет ошибаться. А так у «Амура» шансов не вижу. К сожалению, только чудо может помочь. Им нужны хорошие игроки. У «Спартака» же качественнее хоккеисты. Чтобы обыграть команду с качественными исполнителями, нужно их и у себя иметь. Игроки-то хорошие у «Амура», но этого недостаточно для победы над красно-белыми», — цитирует Ушакова Legalbet.

Сегодня, 20 ноября, «Спартак» примет «Амур». Матч начнется в 19.30 мск. Красно-белые в 27 встречах регулярки набрали 39 очков и занимают вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции. «Амур» в 27 играх заработал 13 баллов и идет последним на «Востоке».