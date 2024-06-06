Экс-руководитель «Металлурга» Величкин: «Если медиалига интересна зрителям, то должна существовать»

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин поделился мнением о хоккейной медиалиге.

«Если это интересно зрителям, то почему нет? Все-таки большой спорт не только ради спорта, чтобы игроков чем-то занять. Это еще досуг, культура и пропаганда здорового образа жизни. Поэтому, если медиалига интересна спортсменам и зрителям, то она должна существовать», — цитирует Величкина Legalbet.

Первый сезон хоккейной медиалиги стартовал в конце февраля. В нем приняли участие восемь команд. Второй сезон состоится летом этого года.