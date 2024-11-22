Величкин: «Воробьев отвернулся и перестал со мной разговаривать»

Бывший генеральный директор магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как увольняли Илью Воробьева.

— Где-то прозвучало — Илья Воробьев перестал отвечать на ваши звонки.

— Да, это было.

— Объяснение?

— Обиделся, когда его первый раз уволили. Заявил вдруг, что я должен был уйти вместе с ним.

— С чего бы?

— Сказал: «Виктор Филиппович принял решение поменять главного тренера, и тебе стоило проявить мужество, тоже уйти». На что я ответил: «Илья, ты тренер. Востребованный — раз. Молодой — два. Имеешь работу в сборной России — три. Долго без клуба сидеть не будешь — четыре. А я — человек пенсионного возраста, в родном городе. Здесь все мое. Зачем мне уходить? Куда?»

— Как отреагировал?

— Перестал со мной разговаривать. Хотя его увольнению предшествовала целая история. Ведем в Сочи 2:1, 3:2. Начинается третий период — и разваливаемся, проигрываем 3:4.

— Шеф расстроился?

— Звонит мне: «Все, конец моему терпению! Объявляй Петровичу. Пусть возвращается в Магнитогорск и собирает вещи. С тебя варианты по тренерам».

Отвечаю: «Давайте подождем до завтра. Сейчас все на взводе! Думаете, Воробьев рад, что проиграли?» — «Я сказал — все!» — «Нет, Виктор Филиппович, я не буду его увольнять сегодня. Ни слова не скажу. Давайте завтра я к вам приеду. Позволите?» — «К десяти чтобы был у меня». Прилетаем в Магнитогорск к пяти утра. Ну и ничего!

— Ради такого-то дела.

— Подзываю Мозякина в самолете: «Я тебе спать не дам. Завтра в 8.30 заезжаю, отправляемся к шефу». Серега зафыркал. «Надо, надо, — отвечаю. — Будем Петровича спасать».

— Как сложился разговор?

— Часа полтора сидели втроем. Шеф ночь поспал, остыл. Все уже было спокойнее. Мозякин сказал: «Виктор Филиппович, это же хоккей. Не знаю, что произошло! Выходим на третий период. Думаем: с кем там играть-то? Вдруг они полетели как угорелые, а мы затряслись». — «Что же будем делать?» — «Я поговорю с ребятами. Сейчас выйдем и за Петровича три матча отдолбим. Отыграем как в последний раз!»

— Рашникова устроило?

— Кивнул: «Ладно. Три матча выигрываете — вопрос по отставке Воробьева снят». Вот такой у нас шеф был, понятно?

— Еще бы.

— Через два дня игра с «Ладой». Сгораем дома 1:3! После того, как с Мозякиным наговорили Рашникову всего-всего. Виктор Филиппович разводит руками: «Я понимаю, раз такой результат — значит, ребята не захотели биться за тренера».

— А вы?

— Иду к Воробьеву: «Петрович, мне не удалось тебя защитить. Хотя делал все, что мог».

— Он знал, что предшествовало матчу?

— Думаю, нет. Все, в эту секунду отвернулся и перестал со мной разговаривать. С того момента проходил мимо, будто меня нет. А ведь дружили!