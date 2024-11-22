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Сегодня, 00:50

Величкин: «Кинэн выиграл Кубок Гагарина — и пошел в разнос»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Бывший генеральный директор магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как был уволен легендарный Майк Кинэн.

— Рашников уверял в интервью, что вы три дня уговаривали его не выгонять Кинэна.

— Нет-нет, это с Воробьевым было. Виктор Филиппович перепутал. А увольнение Майка инициировал я. Начал-то он блестяще, с первого же захода взял Кубок Гагарина. И, наверное, подумал: «Все, я великий, теперь как по маслу пойдет». Расслабился. Подсел на алкоголь.

— Вот тебе и Железный Майк.

— Еще в разгар победного плей-офф обратил внимание, что он на коньячок налегает. У меня в кабинете небольшой бар, обязательно что-то припасено. Кинэн после матча заглянет: «Плеснешь?» Один бокал, второй. Потом Пелино приведет: «Он тоже хочет». С ним посидит. Пока бутылочку не уговорит, домой не уходит. А дальше маршрут меняется.

— В смысле?

— Есть в Магнитогорске ночной клуб — «Джага-Джага». Внезапно наш канадский дедушка становится там завсегдатаем. До рассвета зажигает, утром злой, несвежий приезжает во дворец. Какую-то пургу несет, тренировочные планы, которые накануне проговаривались с помощниками, — в корзину. Ну несерьезное отношение к делу!

Сначала Воробьев взвыл, следом уже и Пелино встревожился: «Что-то неладное с Майком творится...» Тут выяснилось, что Кинэн разводится. Супруга улетела в Америку, плюс с детьми какие-то сложности.

— Девчонку-то в Магнитогорске завел — взамен утраченной?

— Да хрен его знает. Может, и была. Говорю же — пошел в разнос! Кончилось тем, что я позвонил шефу: «Кинэна пора освобождать». — «Согласен. Гена, это первый случай, когда ты по тренеру принимаешь решение». Прежде я никого не увольнял, инициатива в таких вопросах исходила от Рашникова.

Геннадий Величкин с&nbsp;Кубком Гагарина. «С Разиным 10 лет не здоровались — пока тот не извинился». Десятки мощнейших историй про российский хоккей от Геннадия Величкина
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Геннадий Величкин
Майк Кинэн

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