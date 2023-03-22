Величкин: «Загадывать о будущем Воробьева рано, есть надежда, что «Металлург» спасет серию»

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин поделился мнением о четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между магнитогорским клубом и «Авангардом».

Омский клуб выигрывает серию со счетом 3-0.

«Это игра ошибок и «Авангард» ими пользуется. Абсолютно равные команды, в трех матчах было два овертайма. Все хотят выиграть, и пока фортуна на стороне омичей. Главное, чтобы психологически «Металлург» не сел. В клубе все должны сейчас думать о победе и настраиваться на камбэк. Есть надежда, что спасут серию, верю в наших ребят. Президент ХК «Металлург» (Виктор Рашников) очень требовательный, поэтому загадывать о будущем Воробьева рано, посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Величкина Legalbet.

Четвертая игра между командами пройдет 23 марта в Магнитогорске. Начало встречи в 17:00 мск.