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Величкин: «Агент Мозякина сформулировал жестко: «180 миллионов!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший генеральный директор магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как Сергей Мозякин получил грандиозный контракт.

— Зачем 38-летнему Мозякину вы дали контракт на 180 миллионов?

— Мы ж чемпионат выиграли!

— Мозякин еще стоил таких денег?

— Конечно! Вы вспомните, как играла тройка Мозякин — Коварж — Зарипов. А 180 миллионов предложил не я. Это было условие Сергея.

— Через год, при Ласькове, Мозякин в четыре раза упал по зарплате. Согласился на 50 миллионов.

— Значит, смогли его убедить — так же, как я смог убедить Кулемина. Мозякин оказался правильным человеком. Вот поставьте себя на мое место. Мы выигрываем Кубок Гагарина, Мозякин лучший. У него заканчивается контракт, с агентом называют мне сумму. Эти самые 180. Я к Виктору Филипповичу, тот спрашивает: «Что думаешь?» — «Сергея отпускать нельзя, а вы уж решайте». — «Подписываем!»

— Мозякину было куда уходить?

— Уфа вряд ли бы потянула. Казань — запросто, Ярославль тоже. Но сформулировано нам было жестко: «180!» — «Может, чуть снизите?» — «Нет, 180». Говорил агент Паремузов. Это рынок! Не хочешь? Не бери.

Геннадий Величкин с&nbsp;Кубком Гагарина. «С Разиным 10 лет не здоровались — пока тот не извинился». Десятки мощнейших историй про российский хоккей от Геннадия Величкина
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Геннадий Величкин

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