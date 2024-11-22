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Сегодня, 07:45

Величкин: «Разин подошел мне и сказал: «Каким же я был мудаком. Не выдержал медных труб»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший генеральный директор магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как ссорился и мирился с Андреем Разиным.

— Вы-то с Разиным ладили?

— До поры — никаких проблем. А потом он стал звездой, лучшим бомбардиром сезона и самым ценным игроком чемпионата. Контракт закончился — дал громкое интервью: «В Магнитогорске экология жуткая, я здесь все здоровье оставил, облысел, дети болеют... Надоело! Ухожу!» При встрече я уточнил: «Куда?» Тот сквозь зубы: «Не ваше дело». Конечно, не хотелось такого игрока терять, но удержать было нереально.

— Это понятно. Сам Андрей рассказывал нам, что в «Магнитке» долго получал три тысячи долларов в месяц. Когда выиграли Евролигу, зарплата выросла до 150 тысяч в год. А в московском «Динамо» предложили полмиллиона.

— К разговору о деньгах. Со всеми хоккеистами после того сезона мы рассчитались. Уже стартовал новый, когда у Рашникова появилась возможность дополнительно ребят отблагодарить. Выделил кое-какую сумму.

Мы с Белоусовым расписываем, кому сколько — в зависимости от вклада в победу. Доходим до Андрея, Константиныч задумчиво произносит: «Он же ушел из команды. А это бонус для тех, кто остался».

— Разина с бонусом прокатили?

— Имели полное право. Даже Черемин, его агент, с нами согласился! Звонит мне: «Андрей бузит, жалуется на тебя. Что-то ему недоплатили». Отвечаю: «Сережа, стоп. У тебя его контракт на руках?» — «Да». — «Все, что там прописано, мы выполнили?» — «От и до. Премия за чемпионство, за голы, за набранные очки...» — «Вот! А эти деньги — подарок от шефа оставшимся в команде. Как поощрение». — «Нет вопросов». Правда, Разину мой ответ не понравился.

— В чем выражалось?

— Позвонил, обложил последними словами. И добавил: «Сейчас дам такое интервью, что тебе конец! Могу что угодно нафантазировать — мне поверят. Потому что я звезда, а ты никто!»

На всякий случай я сразу набрал Шанцеву, объяснил ситуацию. Тот успокоил: «Гена, не волнуйся, с Андреем переговорю». Все затихло.

Но с Разиным общение возобновилось только через десять лет. До этого даже не здоровались. Он играть закончил, работал в Москве детским тренером. Когда из школы ЦСКА убрали, в агенты подался. Тут-то мы и столкнулись на хоккее.

— Извинился?

— Разин сам подошел: «Геннадий Иваныч, простите меня. Каким же я был мудаком! Не выдержал медных труб, переклинило, наговорил вам бог знает что...» — «Все нормально, Андрюша, зла не держу». Обнялись и стали обсуждать, кто из его клиентов мог бы пригодиться «Металлургу».

Геннадий Величкин с&nbsp;Кубком Гагарина. «С Разиным 10 лет не здоровались — пока тот не извинился». Десятки мощнейших историй про российский хоккей от Геннадия Величкина
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
Геннадий Величкин

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