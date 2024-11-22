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Сегодня, 00:30

Величкин: «Марек убегал через окно от ревнивого мужа — и сломал ногу»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший генеральный директор магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в команде недолюбливали Яна Марека.

— Кинг был потрясен, когда Юшкевич пришел на тренировку после попадания шайбы в лицо: «Его физиономия была как раздавленная буханка хлеба». А вас кто мужеством поражал?

— Игорь Королев. Тольятти, старый дворец, который Ягр называл кинотеатром. Потому что там одна трибуна и висел экран. Во втором периоде кто-то из «Лады» распорол Игорю всю щеку коньком. Кровища хлынула! Врач увел его в раздевалку. Наложил 30 швов, подклеил — и Королев как ни в чем не бывало доиграл матч.

— Хороший парень был?

— Очень! Правда, Яна Марека недолюбливал. С Платоновым постоянно гоняли бедного чеха, измывались над ним. Троллили, буллили... Как-то говорю Королеву: «Ну что ты до него докапываешься? Мы с тобой деньги зарабатываем благодаря Яну в том числе». В ответ: «Согласен, игрок замечательный. А по человеческим качествам — дерьмо».

Когда Ян забивал, отдавал, вытаскивал команду, его на льду обнимали и целовали. Однако на скамейке и в раздевалке готовы были придушить.

— Почему?

— Говнистый, ворчун, нытик страшный, лез во все дела. Порой жаловался как маленький ребенок: «Пан Величкин, помогите! Меня этот обижает, тот...» А ногу как сломал?

— Как?

— Вечером после тренировки уходит нормальный, утром смотрим — хромает. Рентген показывает, что сломана пятая плюсневая кость. Спрашиваю: «Как угораздило?» Ян опускает глаза: «Ночью в туалет пошел, не заметил баул, споткнулся, упал...» А на самом деле у замужней девицы завис. Супруг застукал. Марек, спасаясь от расправы, выпрыгнул со второго этажа. Все, гипс.

— Зато именно он в 2007-м забил в Казани золотой гол.

— А знаете, что этому предшествовало? Седьмой матч финала, десять минут до конца. Я уже около скамейки игру досматривал. Марек вышел в одной смене с Гусмановым, пожадничал, не отдал пас. Тот обложил чеха последними словами.

Ян приезжает на лавку, всхлипывает. Подхожу, обнимаю — у него прямо слезы текут: «Пан Величкин, пан Величкин, ну почему Гусманов обзывается?» Говорю: «Ян, не обращай внимания. Если сейчас забьешь, вся команда будет носить тебя на руках». — «Что, правда?» — «Конечно». Марек выходит и почти с нулевого угла забрасывает победную!

Геннадий Величкин с&nbsp;Кубком Гагарина. «С Разиным 10 лет не здоровались — пока тот не извинился». Десятки мощнейших историй про российский хоккей от Геннадия Величкина
Ян Марек
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Геннадий Величкин

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