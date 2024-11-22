Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 07:30

Величкин: «Гончар замахнулся клюшкой на Марека Сикору»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Telegram Дзен

Бывший генеральный директор магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как знаменитый хоккеист чуть не поколотил тренера.

— Кто-то говорил, что Малкин недолюбливал Кинга. Из-за того, что в предыдущем сезоне тот парня едва не загнал.

— Впервые слышу. Вот на Сикору у Жени были основания обижаться. Марек, увидев его на льду, сразу оценил масштаб таланта. Воскликнул: «Это будет суперигрок!» Но потом неожиданно отправил в фарм-клуб. В качестве воспитательной меры. Чтобы не зазвездился.

— И что?

— Тогда во второй команде играла не молодежь, а взрослые ребята. С одним из них Малкин сцепился. Рассвирепел, решил отомстить — выписать силовой прием. А тот уклонился, и Женя на высокой скорости влетел головой в борт. На несколько секунд потерял сознание, язык запал...

— Какой ужас.

— Слава богу, врачи сработали молниеносно. Выскочили на лед, привели Женю в чувство. Больше за фарм не играл. Но на Сикору мог разозлиться. Гончар так вообще ему чуть клюшкой по голове не врезал.

— Гончар? Сикоре?!

— Ну да. Я сам в шоке был. Вроде оба спокойные, интеллигентные. Когда на лавочке во время матча Марек вдруг начал на кого-то орать, Серега замахнулся клюшкой и крикнул: «Заткнись!» Все обалдели.

Геннадий Величкин с&nbsp;Кубком Гагарина. «С Разиным 10 лет не здоровались — пока тот не извинился». Десятки мощнейших историй про российский хоккей от Геннадия Величкина
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Геннадий Величкин

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Турнир UFC Fight Night 248 пройдет в Макао в субботу, 23 ноября
Турнир UFC Fight Night 248 пройдет в Макао в субботу, 23 ноября
Команду Семака уравняли со «Спартаком». Что происходит в «Зените»
Россияне стали вдвое чаще жаловаться на блокировку счета из-за включения в базу ЦБ
В Белом доме заявили, что применение «Орешника» не повлияет на поддержку Украины
У водителя упавшего с высоты 12 м микроавтобуса во Владивостоке не было прав
Сегодня
Вчера
Неделя