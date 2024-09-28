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Сегодня, 07:54

Защитник «Локомотива» Гернат: «Мы выступаем в том же темпе, что и в прошлом году»

Алина Савинова
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Защитник «Локомотива» Мартин Гернат оценил игру команды на старте нового сезона КХЛ.

«Мне кажется, мы выступаем в том же темпе, что и в прошлом году. И мы продолжаем играть в тот же хоккей. У нас очень сильная команда. Пока мне кажется, что все идет хорошо. И я надеюсь, дальше так и будет продолжаться», — цитирует Герната Metaratings.ru.

После 9 матчей «Локомотив» идет на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 15 очками.

В прошлом сезоне ярославцы дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили в серии «Металлургу» со счетом 0-4.

Источник: Metaratings.ru.
Мартин Гернат
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)

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