Герсонский назвал команды КХЛ, которые подготовились к плей-офф лучше остальных

Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский назвал команды КХЛ, которые подготовились к плей-офф лучше остальных.

«Что касается «Запада», то по первым матчам серий я сделал однозначный вывод, что к плей-офф целенаправленно и усиленно готовился «Локомотив». Понятно, что подготовка была и в СКА, но, похоже, не такая интенсивная, как у ярославцев. А преимущество, которое имеет питерская команда, помимо уровня мастерства, конечно, связано со средним возрастом. В первом матче более возрастное минское «Динамо» на опыте добыло победу, но далее восстановление происходит быстрее уже у армейцев.

А вот по ЦСКА я пока однозначные выводы сделать не готов, надо посмотреть на следующие матчи серии с «Северсталью». Понятно, что какая-то подготовка велась, но, насколько она правильно выполнена, пока не знаю. Первая встреча получилась очень уверенной со стороны москвичей, но потом пошел «кекс», и, такое чувство, что команду раньше, чем нужно, вывели в хорошее функциональное состояние. Также хочу посмотреть в дальнейшей динамике и на «Торпедо». Эта команда в регулярке играла в быстрый пас, что позволяет экономить силы. Посмотрим, как будет в плей-офф. Вообще же, доскональные выводы можно будет сделать гораздо позже, потому что прохождение первого раунда плей-офф еще ни о чем не говорит. Ведь на результат влияют и сумма исполнительского мастерства, и средний возраст команд», — приводит Betonmobile слова Герсонского.

Эксперт отметил, что пока не готов делать такие же однозначные выводы по Восточной конференции из-за плотной борьбы в конце регулярного чемпионата.

«Могу сказать, что «Авангард» выглядит более функционально подготовленным, чем «Сибирь», но несущественно. А ключевую роль в этой серии играет запас мастерства — омичи выполняют меньше работы, но она получается более качественной с точки зрения реализации моментов. Это к вопросу о разной стоимости платежной ведомости соперников. Что касается «Салавата Юлаева», то на него в первом гостевом матче во Владивостоке повлияла смена часовых поясов, банальная игра со временем. «Адмирал», на мой взгляд, гораздо легче перенес этот момент. И был большой вопрос, смогут ли уфимцы на третьи сутки пребывания на Дальнем Востоке хорошо выглядеть в четвертой игре серии? Смогли и победили. А ведь это тяжелый период времени при смене часовых поясов, если к нему не готовиться. По «Ак Барсу». Команда Билялетдинова играет с запасом, она пока не так собранно действует, как могла бы. По всей видимости, тут либо не хватает концентрации внимания, либо казанцы не особо настроены на этого соперника и уверены, что пройдут его легко. Отсюда и ничейный счет в серии на сегодняшний день», — добавил Герсонский.

В среду, 8 марта, состоятся четыре матча первого раунда Кубка Гагарина: «Сибирь» — «Авангард» (счет в серии — 1-2), «Металлург» — «Автомобилист» (счет в серии — 2-1), «Динамо» (Москва) — «Торпедо» (счет в серии — 2-1) и «Северсталь» — ЦСКА (счет в серии — 2-1).