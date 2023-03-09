Герсонский объяснил, почему «Авангард» мало бросает в серии с «Сибирью»

Экс-тренер «Авангарда» Сергей Герсонский прокомментировал ход противостояния его бывшей команды с «Сибирью» в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Сибирь» заставляет «Авангард» так мало бросать или омичи сознательно играют в такой хоккей? Я предполагаю, что «Сибирь» имеет достаточно хорошее функциональное состояние, хорошо двигается, создает много моментов. Но не хватает мастерства, чтобы их реализовать. В четвертой игре они сделали достаточное количество бросков, а качество пропадать начинает. К чему это? На фоне утомления не так просто принять правильное решение и выполнить его. При хорошем функциональном состоянии техническая подготовка позволяет выполнить. Если немного фон утомления появляется, то и качество начинает теряться — и в принятии решений, и в исполнительском мастерстве", — цитирует Герсонского «Чемпионат».

«Авангард» в среду, 8 марта, обыграл «Сибирь» в четвертом матче (4:1) и увеличил свое преимущество в серии (3-1). Следующая встреча состоится в Омске в пятницу, 10 марта.