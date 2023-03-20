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Сегодня, 20:41

Герсонский объяснил, почему «Авангард» позволил «Металлургу» отыграться со счета 0:3

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский рассказал про второй матч в серии розыгрыша Кубка Гагарина между «ястребами» и «Металлургом» (4:3).

«Наверное, вы в курсе, что чаще всего, когда команда выигрывает 3:0, получаются камбэки в обратную сторону. Такую статистику проводили, проверяли, это бросается в глаза. Чаще всего после того, как команда повела 3:0, внутренние резервы расслабляются, команда не с тем настроем выходит на следующий период и начинает давать возможность сопернику проявлять свои лучшие качества. Это по статистике. Если говорить конкретно по «Авангарду», наверное, где-то дело случая — непонятный гол залетел. Потом сбросили темп. «Металлург» сыграл больше игр, времени на восстановление было значительно меньше. Если максимальные скорости включать, то время, в течение которого они могут играть интенсивные смены, сократится», — приводит слова Герсонского «Чемпионат».

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет 21 марта в Магнитогорске.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5038633-gersonskij-obyasnil-pochemu-avangard-pozvolil-metallurgu-otygratsya-so-schyota-0-3.html
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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