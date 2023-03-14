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Сегодня, 08:17

Герсонский объяснил, почему игру «Авангарда» в обороне нельзя назвать «автобусом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский объяснил, почему игру омичей в защите нельзя назвать «автобусом».

«Не согласен с мнением, что «Авангард» действует в обороне в стиле «автобуса». Омичи играют по ситуации, ждут ошибку соперника, чтобы его за это наказать. Скорее, речь можно вести об организованно построенной обороне, в том числе активной в зоне соперника. Ну, какой же это «автобус»?! Оборона «Авангарда» может быть активной или менее активной, я вообще увидел в игре команды много вариаций построения игры в защите в зависимости от ситуации. Заметно, что Михаил Кравец обозначил для игроков ключевой момент — правильность выполнения какого-либо элемента стоит на первом месте, то есть успеваешь — играй, не успеваешь — не играй, а создание рисков под запретом. Так что, резюмирую, омичи действуют в обороне очень разумно», — приводит Betonmobile слова Герсонского.

«Авангард» выиграл серию первого раунда плей-офф КХЛ у «Сибири» со счетом 4-1.

Источник: https://betonmobile.ru/gersonskiy-obyasnil-pochemu-igru-avangarda-v-oborone-nelzya-nazvat-avtobusom
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