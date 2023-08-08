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Сегодня, 09:38

Герсонский оценил подготовку игроков «Авангарда» к новому сезону

Виктория Кравченко
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Экс-главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский рассказал, успеют ли новички команды подготовиться к началу сезона.

«Не вижу в этом большой проблемы. Если хоккеисты, которые приезжают на сборы позже, самостоятельно готовились качественно, то им будет нетрудно форсировать события, нагнать партнеров и работать дальше в общем ключе. Если же кто-то больше отдыхал, нежели работал, то им, конечно, будет труднее, но и тут все решаемо. Во-первых, поможет индивидуальный подход к припозднившимся. Во-вторых, тренер же легко может, к примеру, объединить в звено тех, кто начал подготовку позже», — цитирует Герсонского Betonmobile.ru.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.

Источник: https://betonmobile.ru/gersonskiy-rasskazal-yavlyaetsya-li-problemoy-chto-vedushhie-igroki-komand-khl-priezzhayut-na-sboryi-pozzhe
ХК Авангард
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