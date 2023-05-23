Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:10

Герсонский: «Скажу сразу, я не верю в то, что Хартли возглавит «Авангард»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Экс главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский прокомментировал слухи о возможном возвращении Боба Хартли на пост главного тренера клуба.

«Скажу сразу, я не верю в то, что Хартли возглавит «Авангард». Но если это все-таки произойдет, то, конечно, такой форвард, как Ткачев, ему понадобится. Потому что в этом возрасте тренеры заточены на победу, а не на то, чтобы создавать какие-то конфликтные ситуации. А у Ткачева есть много плюсов, которые можно использовать для организации хорошей, интересной игры. У него достаточно хороших качеств, а такие хоккеисты, как правило, ценятся. Да, есть и какие-то минусы, но плюсов-то все равно больше. Поэтому если Хартли появится в «Авангарде», он найдет применение нападающему по полной программе, и говорить о том, что Ткачев не подходит под систему Хартли, я бы не стал. Будет странно, если тренер будет разбрасываться такими игроками. Есть же пословица про курицу и золотые яйца, она полностью соответствует ситуации», — цитирует Герсонского Betonmobile.ru.

62-летний канадец выиграл с командой Кубок Гагарина в 2021 году, а после сезона-2021/22 покинул тренерский штаб, оставшись консультантом академии омского клуба.

В сезоне-2022/23 «Авангард» дошел до финала Восточной конференции, в котором уступил в серии «Ак Барсу» (1-4).

КХЛ
ХК Авангард
Боб Хартли
0
Читайте также
Абаскаль: «Жест Соболева не соответствует нашим ценностям, он будет наказан»
Медведева об уходе из МГУ: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал редактора Nexta Романа Протасевича
Самолет рейса Сургут – Москва подал сигнал тревоги
В Испании заявили об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА с большой долей вероятности повторит предложение «Локомотива» форварду Гуськову

Кравец останется главным тренером «Авангарда» в новом сезоне