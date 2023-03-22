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КХЛ

Сегодня, 09:36

Герсонский рассказал, какой помощник нужен Крылову в «Авангарде»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский поделился мыслями о том, какими навыками должен обладать генеральный менеджер клуба.

Омский клуб не объявил имя нового генменеджера, поиском которого занялся еще до плей-офф.

«Для развития клуба у Крылова (председатель совета директоров клуба, — прим. СЭ) должен быть такой помощник, который бы четко и профессионально понимал и разбирался, как в работе менеджеров при комплектовании команды, так и в постановке правильного тренировочного процесса главной команды. Кроме того, он должен четко выстроить линию взаимодействия между «Авангардом» и «Омскими крыльями». То есть, существует много нюансов, которые необходимо наладить в клубе, чтобы он развивался независимо от того, кто будет главным тренером команды КХЛ. Назвать эту должность можно по-разному, хоть спортивным директором, хоть генеральным менеджером, суть не в этом. А в том, что все должно быть выстроено таким образом, чтобы всегда была подпитка игроками, которые приспособлены к системе клуба», — приводит слова Герсонского Betonmobile.ru.

«Авангард» ведет со счетом 3-0 в серии второго раунда Кубка Гагарина против «Металлурга». Четвертый матч между командами пройдет 23 марта в Магнитогорске. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Источник: Betonmobile
КХЛ
ХК Авангард
Александр Крылов
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