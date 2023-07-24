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Сегодня, 12:51

Герсонский рассказал, нужно ли тренерам получать профессиональное образование

Виктория Кравченко
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Экс-главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский рассказал, нужно ли тренерам получать образование или достаточно обычного опыта.

«Хоккеисты, как правило, получают высшее образование экстерном. Из-за этого глубины знаний не хватает — урывками что-то прочитал, что-то выучил. Плюс преподаватели относятся лояльно, на многое закрывают глаза, идут навстречу, так как человек профессионально играет в хоккей. И по итогу когда он приходит тренировать детей, то начинает это делать так, как тренировали его. Но всегда ли его тренировали правильно? Это огромный вопрос!» — цитирует Герсонского Betonmobile.ru.

Сезон КХЛ-2023/23 стартует 1 сентября.

Источник: https://betonmobile.ru/gersonskiy-esli-u-detskogo-trenera-net-znaniy-on-vyipuskaet-igrokov-s-kuskom-myasa-vmesto-serdtsa
ХК Авангард
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