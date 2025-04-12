Буше — о победе «Авангарда» над «Локомотивом»: «Мы встречались с победителем регулярки, у них нет слабых мест»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги первого матча против «Локомотива» (4:1) во втором раунде Кубка Гагарина.

—Матч получился таким, каким мы и ожидали. Мы встречались с победителем регулярки, у него нет слабых мест. «Локомотив» всегда действует мощно, здорово обороняется. У него хороший вратарь, габаритные защитники. Поэтому была борьба — как мы и ожидали, и настраивались, — цитирует Буше пресс-служба КХЛ.

«Авангард» повел в серии у «Локомотива» со счетом 1-0. Следующий матч состоится в Ярославле в воскресенье, 13 апреля.