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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги серии против «Локомотива» в четвертьфинале Кубка Гагарина.
23 апреля омичи во втором овертайми уступили «Локомотиву» в седьмом матче серии — 2:3. «Авангард» вылетел из плей-офф КХЛ (3-4 в серии).
«Реальность такова, что большего от наших игроков мы не можем попросить. Они действительно выложились по полной. Когда я присоединился к команде, мы были далеки от того, кем являемся сейчас. У нас стояла задача выйти в плей-офф. Все игроки проделали огромную работу, они бились за место в плей-офф.
«Локомотив» — настоящая хоккейная машина, которая строится на протяжении четырех лет. Я горжусь нашими парнями, которые этой команде противостояли», — приводит слова Буше пресс-служба КХЛ.
«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграет с «Салаватом Юлаевым».