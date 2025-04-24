Ги Буше — о вылете «Авангарда»: «Не можем просить большего от игроков. «Локомотив» — настоящая машина»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги серии против «Локомотива» в четвертьфинале Кубка Гагарина.

23 апреля омичи во втором овертайми уступили «Локомотиву» в седьмом матче серии — 2:3. «Авангард» вылетел из плей-офф КХЛ (3-4 в серии).

«Реальность такова, что большего от наших игроков мы не можем попросить. Они действительно выложились по полной. Когда я присоединился к команде, мы были далеки от того, кем являемся сейчас. У нас стояла задача выйти в плей-офф. Все игроки проделали огромную работу, они бились за место в плей-офф.

«Локомотив» — настоящая хоккейная машина, которая строится на протяжении четырех лет. Я горжусь нашими парнями, которые этой команде противостояли», — приводит слова Буше пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграет с «Салаватом Юлаевым».