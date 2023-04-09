Ги Буше может стать главным тренером «Авангарда»

По информации «СЭ», Михаил Кравец не будет главным тренером «Авангарда» в новом сезоне.

По нашим данным, его может сменить канадский специалист Ги Буше. Ранее он возглавлял «Тампу» и «Оттаву», в каждом из этих клубов проработал по три сезона.

В воскресенье, 9 апреля «Авангард» уступил «Ак Барсу» (2:3 ОТ) в пятом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина и проиграл серию со счетом 1-4. В финале Кубка Гагарина «Ак Барс» встретится с победителем пары ЦСКА — СКА (счет в серии — 2-2).