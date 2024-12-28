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Сегодня, 22:12

Ги Буше — о победе «Авангарда» над «Ладой»: «Мы были просто потрясающи в нападении»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги матча против «Лады» (7:6) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Матч стал дебютным для 53-летнего канадца во главе омичей.

— Мы просили ребят, чтобы они играли уверенно все 60 минут, и они выкладывались весь матч. Прошлую игру с «Ладой», которую я смотрел в Канаде, первый и второй период провели хорошо, но в третьем показали себя не столь успешно. Сегодня же действовали здорово. В нападении были просто потрясающи, многие ребята внесли вклад, заработали очки, — приводит слова Буше пресс-служба КХЛ.

«Авангард» (39 очков) после 38 матчей занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (33) идет десятой на «Востоке» после 36 игр.

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Лада
Ги Буше
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