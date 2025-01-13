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Сегодня, 04:20

Ги Буше — о победе над «Салаватом»: «Мы ожидали, что начало будет не очень хорошим»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:2).

«Мы ожидали, что начало будет не очень хорошим, ведь так и бывает после энергозатратной и тяжелой выездной серии. Много отдали сил и энергии, поэтому я дал команде дополнительный выходной, без него все было бы еще хуже в первом периоде. Единственное, я надеялся, что нам потребуется не двадцать, а десять минут, чтобы войти в колею. Голы «Салавата Юлаева» — результат наших ошибок, их можно было избежать, но как получилось, так получилось.

Мы встречались с быстрой, сильной, энергичной командой, нужно отдать им должное. Основное, что хочу отметить: наша команда сильна характером, она не опускает руки. Мы прибавляли и физически, и психологически, здорово работали для того, чтобы результат был в нашу пользу», — приводит слова Буше официальный сайт КХЛ.

«Авангард» (47 очков) одержал четвертую победу подряд и занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (58) остается вторым на «Востоке».

КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
Ги Буше
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