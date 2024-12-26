Ги Буше вернулся в Омск и провел тренировку с «Авангардом»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше вернулся в Россию, сообщает пресс-служба омского клуба.

53-летний канадский специалист прилетел из Северной Америки и в четверг провел утреннюю тренировку команды, видео которой «ястребы» опубликовали в своем Telegram-канале.

В конце ноября «Авангард» объявил о назначении Буше новым главным тренером. Первоначально канадец прибыл в Омск 12 декабря, но ему пришлось вернуться на родину, чтобы завершить курс реабилитации после перенесенной операции на колене.

В тренировке, которая прошла 26 декабря, также приняли участие новички «Авангарда» — нападающий Константин Окулов и защитник Евгений Кулик.